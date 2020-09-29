Зацеперу оторвало голову в Киевском метрополитене

Главное: В Киеве на «зеленой ветке» метро погиб человек. По предварительным данным, он был зацепером и попал под колеса движущегося поезда. В соцсетях утверждают, что в результате происшествия ему оторвало голову.

Детали: На Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена («зеленая ветка») погиб человек. Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook, по предварительной информации, речь идет о зацепере, который попал под поезд.

Из-за этого вечером 28 сентября был временно изменен график движения поездов на линии.

В то же время, по данным сообщества «Киев Оперативный» в Facebook, в результате трагедии погибшему отрезало голову.

«Зацепинг» — способ передвижения, заключающийся в проезде на поездах и иных рельсовых транспортных средствах с внешней стороны: на крышах, переходных площадках либо с боковых или торцевых сторон вагонов или в подвагонном пространстве на элементах наружной арматуры подвижного состава. Люди, неофициально практикующие данный способ проезда, именуются «зацеперами».

Проезд пассажиров снаружи поездов часто подвергается критике с различных позиций представителями железнодорожных компаний, правоохранительных органов и СМИ, а также нередко осуждается общественностью. При этом в ряде регионов мира существуют объединения любителей данного способа как хобби.

В тему: 28 мая 2017 года в Киеве при попытке проехать на вагоне поезда между станциями «Дарница» и «Левобережная» был смертельно травмирован зацепер.

В ночь на 22 июня того же года в столичном метро на перегоне «Левобережная» — «Дарница» погиб зацепер, который находился на крыше поезда.

Летом 2018 года в Киевском метрополитене была замечена группа подростков, которая прыгала под поезда.

13 апреля 2019 года в районе железнодорожной станции «Лозовая» (Харьковская область) 12-летний подросток пытался зацепиться за движущийся поезд, однако не расчитал собственные силы и остался без ноги.