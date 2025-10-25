Все разделы

Дайджест > Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?

Автор: «Фраза»
25.10.25 11:11
187
Межзвёздный объект размером с Манхэттен, проносящийся через нашу Солнечную систему, может быть внеземным «троянским конём», чьё присутствие будет иметь серьёзные последствия для человечества, заявил учёный из Гарварда Ави Леб, сообщает The New York Post.

Леб, который с момента обнаружения объекта в июле утверждал, что он может иметь искусственное инопланетное происхождение, рассказал, что его беспокоят размеры 31/ATLAS, который, по его предположению, на основе данных телескопа Уэбба, может весить 33 миллиарда тонн.

«Он как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих межзвёздных объектов, которые мы видели. И возникает вопрос: почему такой гигантский объект попал во внутреннюю часть нашей Солнечной системы, если до этого мы видели только небольшие объекты?», – заявил астрофизик.

Лёб предположил, что международному сообществу следует сохранять бдительность и разработать план защиты на случай, если 31/ATLAS станет «событием черного лебедя», определяемым как событие с серьезными последствиями, которое трудно спрогнозировать в обычных обстоятельствах, но которое, судя по всему, неизбежно в ретроспективе.

В случае с 31ATLAS ученый заявил, что он может показаться «естественным на первый взгляд», но в конечном итоге оказаться «подобным троянскому коню».

Лёб сравнил присутствие кометы со «свиданием вслепую», объяснив: «Вы часто предполагаете, что партнер по свиданию будет очень дружелюбным, но вам также приходится беспокоиться о серийных убийцах».

Хотя официальная позиция NASA заключается в том, что 31/ATLAS не представляет никакой угрозы, IAWN (Международная сеть предупреждения об астероидах) уже начал работу по мониторингу этого межзвездного объекта, чтобы оценить, так ли это на самом деле.

С 27 ноября 2025 года по 27 января 2026 года IAWN будет проводить «кометную кампанию с целью уточнения методов определения точного местоположения ATLAS».

По словам Леба, эти усилия были предприняты после того, как объект продемонстрировал множество необычных особенностей поведения, которые, казалось, бросали вызов типичному поведению комет и, возможно, указывали на его внеземное происхождение.

Одним из тревожных свойств кометы стал антихвост – струя частиц, направленная к Солнцу, а не от него, как обычно. Кроме того, у ATLAS наблюдался выброс шлейфа с потоком четырёх граммов никеля в секунду без каких-либо признаков железа – явление, неслыханное для комет.

Как рассказал Леб, сплав тетракарбонила никеля ранее встречался только в производстве человека.

Лёб также выразил обеспокоенность негравитационным ускорением ATLAS и аномальной траекторией, которая приведет его к подозрительному сближению с Юпитером, Венерой и Марсом. В статье, опубликованной в июле, он указал, что эти факторы могут указывать на то, что это был инопланетный зонд, отправленный к Земле для разведки, возможно, с враждебными намерениями.

По словам Леба, в настоящее время 3I/ATLAS находится всего в нескольких днях от максимального сближения с Солнцем и исчезновения из поля зрения, что может доказать, что объект является космическим аппаратом, использующим гравитацию солнечной звезды для изменения скорости и траектории.

«Если 3I/ATLAS – огромный материнский корабль, он, скорее всего, продолжит движение по своему первоначальному гравитационному пути и в конечном итоге покинет Солнечную систему», – считает Леб.

fraza.com
