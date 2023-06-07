Население Украины 2023: 29 млн человек

Ориентировочное население Украины сейчас составляет 29 млн человек, подсчитал Украинский институт будущего.

Порядка 8,6 млн беженцев уехали за границу от войны и не вернулись.

Из 29 млн оставшихся в Украине работает только 9,1-9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, остается около 6-7 млн человек.

"Они и есть та упряжка, которая везет на себе других – 22-23 млн человек, в т.ч. пенсионеров, детей, учащихся, безработных, иждивенцев, тех же работников бюджетной сферы и т.д", - пишет УИБ.

При этом коэффициент фертильности уже упал ниже 1, в то время как для роста численности населения должно быть больше 2.

"Если ничего не менять, в перспективе нескольких лет пенсионеров в Украине будет вдвое больше, чем работающих", - заявляют аналитики.