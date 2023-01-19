Как устроена итальянская мафия?

В Палермо (столица Сицилии) задержан 60-летний мафиозный босс Маттео Мессина Денаро (на фото), которого считают лидером «Коза Ностры». Он скрывался от полиции около 30 лет.

Денаро был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в убийстве в 1992 году прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.

Денаро известен под прозвищем «Дьяболик». Он возглавляет «Коза Ностру» с 2006 года, когда арестовали его предшественника — Бернардо Провенцано. Журнал Forbes поместил его на 6 место в списке 10 самых разыскиваемых преступников в мире.

Отличный повод, что бы разобраться в специфике итальянской мафии, которая имеет более чем непосредственное отношение к истории тайных обществ.

Калабрийская мафия — «Ндрангета»

Начнем мы не с Коза Ностры, а с Ндрангеты, история которой (так уж вышло) тесно переплелась с историей масонства. Об этом, в частности, можно почитать в книге Джона Дикки (детальней эту тему мы раскроем в следующей главе).

Калабрия, родина «Ндрагеты» — «носок» итальянского «сапога» на карте. Один из беднейших регионов Италии. Провинция находится недалеко от Сицилии.

«Ндрангета» начала свое существование как ответвление «Коза Ностры». Название этой группировки происходит от греческого «андрагатия», что значит «доблесть».

Джон Дикки пишет, что численность «Ндрагеты» вдвое превышает число членов «Коза Ностры».

Специализация «Ндрангеты» — контрабанда кокаина. Профессор Варесе говорит, что группировка напрямую связана с мексиканскими и колумбийскими бандами. По некоторым подсчетам, «Ндрангета» контролирует до 80% торговли кокаином в Европе. Организация также промышляет похищением людей.

«Ндрангета» имеет влияние и на севере Италии — контролирует часть криминального бизнеса в окрестностях Турина. «Ндрангету» также обвиняют в краже значительной части помощи для малоимущих.

«Ндрангета» и масоны

Возможно, важнейшим фактором, который превратил калабрийскую «Ндрангету» в сильнейшую мафию планеты стала ее связь с масонами. Не исключено, что благодаря этому она сумела найти способ, который ей позволил проникнуть в самые важные структуры государства.

Как пишет Джон Дикки, в октябре 2011 года полиция разместила на одной из калабрийских ферм прослушивающее устройство. Удалось записать разговор с участием местного босса «Ндрагеты» Панталоне Манкузо по прозвищу «дядя Луни». Он заявил буквально следующее:

«Ндрагеты» больше не существует!.. теперь ндрагета — часть масонства... скажем так, ее подмяли под себя масоны. Хотя у них точно такие же правила и все такое... Вот раньше ндрагетой владели толстосумы, а потом они отдали ее пентюхам без гроша в кармане, а сами придумали свое масонство«.

В последнее время в Калабрии все чаще говорят о связях между масонами и «Ндрагетой».

Вот, к примеру, цитата из показаний знаменитого профессора Джулиано ди Бернардо, который одним их первый принес масонство в Украину и даже в 1998 году встречался с президентом Кучмой. Ди Бернардо между 1990 — 1993 годами занимал пост Великого мастера нерегулярной ложи «Великий Восток Италии». Вот что он сказал:

«Став великим мастером я узнал, что 28 из 32 лож находились под властью „Ндрагеты“. Именно тогда я принял решение оставить „Великий Восток“...».

Вот еще факт. В марте 2017 года итальянская Парламентская комиссия по расследованию преступлений мафии издала указ. В соответствии с ним полиция провела обыски в зданиях, принадлежащих 4 крупнейшим масонским орденам. Интересно, что искали в основном на Калабрии, родине «Ндрагеты», и в Сицилии.

Здесь также следует упомянуть, что переход на новую ступень в карьерной лестнице каждого из ндрагедистов сопровождается особыми ритуалами инициации, что очень напоминает масонство. Правила, ранги и ритуалы «Ндрагеты» находятся под управлением и контролем высшего органа власти этой организации — «Иль Кримине» (преступление).

«Мафия Калабрии — темное отражение ложи», — утверждает Джон Дикки.

Так каковы же связи организации и масонства? Дикки выдвигает свою версию. После серии внутренних кровавых разборок, в 2001 году самым влиятельным боссам «Ндрагеты» удалось прийти к согласию. Была сформирована новая секретная правящая группа. В нее в основном вошли мафиозные «белые воротнички» — люди с навыком управления и политическим талантом. Боссам «Ндрагеты» при этом оставили возможность действовать свободно и по своему усмотрению. По итогу эту правящую группу стали называть «невидимыми», кем-то вроде масонов. То есть, «дядя Луни» говоря о масонах использовал метафору? Может и да, а может и нет...

Как пишет Дикки, «Ндрагета» любит прибирать к рукам государственные контакты. Тут ей помогают политики, бизнесмены, юристы. Те самые «белые воротнички». С большой вероятностью среди них немало членов масонских лож, которые в Италии всегда сближались и сотрудничали с мафией.

«Коза Ностра» — сицилийская мафия

Сицилийские банды создали модель, которую затем переняли мафиозные группировки по всему миру. Они превратились в грозную силу в Сицилии в 1800-х годах, а впоследствии их могущество и изощренность неуклонно росли.

«Коза Ностра» переводится с сицилийского как «наше дело». Так называлась первая мафия, основу которой заложили семейные кланы. Она известна своим кодексом чести — омертой, который предполагает абсолютную лояльность. Стукачам грозили пытки и смерть, а их родных ждало наказание.

Даже в наши дни членов мафии в Сицилии привлекают для разрешения коммерческих споров и поиска украденных партий товара, предпочитая их услуги медленной на подъем судебной машине.

Главным источником дохода «Коза Ностры» является торговля героином.

«Коза Ностра» получила известность в США, занимаясь рэкетом и враждуя с другими бандами в Чикаго, Нью-Йорке и других городах. Группировка смогла значительно укрепиться благодаря торговле контрафактным спиртным в период «сухого закона» в 1920-х годах.

ФБР утверждает, что американский преступный синдикат в целом не связан с итальянскими кланами. «Коза Ностра» пробралась в местную и государственную политику не только в Италии, но и в США.

Если в наши дни сказать слово «мафия», то многие сразу вспомнят фильм «Крестный отец» с Марлоном Брандо. В сицилийском слово «мафия» связано со словом «мужественный». НО зачастую термин употребляется неверно и не по назначению, по отношению ко всем организованным преступным группировкам.

Когда «Коза Ностру» возглавлял крестный отец Сальваторе Риина, группировка по сути находилась в состоянии войны с итальянским государством. В мае 1992 года люди Риины взорвали недалеко от Палермо автомобиль прокурора Джованни Фальконе. В результате погиб сам прокурор, его жена и трое телохранителей. Спустя два месяца был убит и новый прокурор Паоло Борселлино. Его автомобиль взорвали в Палермо. Напомним, что к этим убийствам также был причастен и арестованный на днях Маттео Мессина Денаро.

Риина скончался в тюрьме в ноябре 2017 года в возрасте 87 лет. Он отбывал пожизненное заключение.

«Коза Ностра» дотянулась и до некоторых экономических проектов ЕС в Сицилии через местных подрядчиков. В 2010 году расследование Би-би-си выявило, что среди прочих бизнес-проектов мафиозная структура получала средства от ветряных электростанций.

Специализирующийся на изучении мафии сотрудник Оксфордского университета Федерико Варесе рассказал, что сейчас «Коза Ностра» занимается крышеванием ночлегов для мигрантов, которые финансируются государством. Но некоторые банды мигрантов пытаются конкурировать с мафией в таких сферах, как проституция, рассказал Би-би-си Варесе. Он добавил, что итальянская полиция на Сицилии оказывает «огромное давление» на мафию.

«Коза Ностра» и масонство

Тут можно вспомнить о взаимоотношениях члена скандальной масонской ложи P2 Сильвио Берлускони с мафией.

Есть признание бывшего босса «Коза Ностры» Джованни Бруска. В 1996-м его посадили на 30 лет, а через три года Джованни заговорил. В одном из докладов Бруска прозвучала фамилия Берлускони: главарь ОПГ утверждал, что в восьмидесятых Сильвио ежемесячно отстегивал «Коза Ностре» 300 тысяч долларов, чтобы его не трогали«.

«Каморра» — неаполитанская мафия

В кланах «Каморры» в Неаполе и Казерте состоит примерно 4500 человек.

Их главная сфера деятельности — наркотики. Члены банды отличаются крайней жестокостью. Также они занимаются вымогательством денег у строительных фирм, компаний, занимающихся захоронением токсических отходов, и производителей одежды. Это в том числе и мастерские, в которых преимущественно работают китайцы, занимающиеся подделкой популярных брендов одежды.

В 2006 вышла в свет книга «Гоморра», в которой итальянский журналист Роберто Савиано задокументировал повседневную жизнь и принципы работы группировки.

Вскоре после выхода книги Савиано начал получать угрозы. Сегодня он живет под защитой властей: рядом с Савиано всегда находятся телохранители, а его место жительства не разглашается.

В интервью американскому радио Си-би-эс Савиано говорил, что «Каморра» и «Ндрангета» отличаются от «Коза Ностры» менее строгой иерархией и более юными лидерами, а в их деятельности «намного больше крови». По словам Савиано, сегодня эти две группировки сильнее «Коза Ностры» и меньше чем она вовлечены в политику.

Разветвленная сеть наркоторговцев Каморры действует даже в Испании, но центр синдиката всегда находился в бедных районах Неаполя, таких как Скампия и Секондильяно.

Также с «Каморрой» связывают столкновения банд в Остии, одном из небогатых пригородов Рима.

Как отмечает профессор Варесе, в структуре кланов «Каморры» традиционно важную роль играют женщины — они как правило выполняют работу курьеров и «бухгалтеров», которые выдают деньги членам клана.

Апулийская мафия «Sacra Corona Unita»

Самый маленький из итальянских мафиозных кланов, «Sacra Corona Unita» («Объединенная священная корона»), базируется в Апулии, на юго-востоке Италии.

По оценкам ФБР, в группировку входит около двух тысяч членов, а ее специализация — контрабанда сигарет, оружия, наркотиков и людей.

Географическое положение Апулии делает регион идеальным портом для контрабанды с Балкан. Как считается, апулийские кланы плотно связаны с восточноевропейскими ОПГ.

Немного статистики

По информации ФБР, в рядах «Коза Ностры» и трех других крупных мафиозных группировках — «Каморре», «Ндрангете» и «Сакра Корона Уните» — 25 тыс. членов.

Всего же в мире с этими группировками связаны 250 тыс. человек.

По материалам проекта Адекватная конспирология