Кредитные каникулы в Украине отменены

Так уж сложилось, что из-за плохого социально-экономического состояния страны украинцы активно брали кредиты в финансовых учреждениях. Кто-то покупал в ипотеку жильё, кто-то брал кредиты на технику и бытовые расходы, а уж кредитные карточки есть чуть ли не у каждого второго украинца.

Вот только с приходом в Украину войны многие люди либо потеряли работу, либо стали получать гораздо меньшие деньги. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине падение зарплат в частном секторе в среднем составило от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем. Понятно, что в таких условиях любой, пусть и небольшой, кредит становится для человека тяжёлым, а порой и вовсе не посильным бременем.

Рассказываем, что делать с незакрытыми кредитами, можно ли их не оплачивать и что по этому поводу предлагают нардепы.

Кредитные каникулы закончились

Некоторые банки после начала войны ввели для своих клиентов так называемые кредитные каникулы. В частности, ПриватБанк ввёл их для всех категорий своих клиентов до 1 июня 2022 года. Каникулы подразумевали прекращение учёта дней просрочки. Людям разрешили не платить проценты по кредитам и основную сумму задолженности.

Ощадбанк также ввёл кредитные каникулы по потребительским кредитам до конца мая — приостановил обязательные платежи и начисление процентов. А вот Monobank продолжил начислять проценты, но избавил своих клиентов от необходимости вносить обязательный платёж.

Впрочем, всё это уже в прошлом. Видимо, в руководстве украинских банков посчитали, что война уже закончилась, и кредитные каникулы для населения убрали. Однако некоторые послабления всё же оставили.

Так, ПриватБанк с 1 июня требует вносить обязательный ежемесячный минимальный платёж в размере 5% от суммы задолженности. Для всех клиентов, которые смогут его уплатить, в период с 1 июня по 31 августа 2022 года будет действовать сниженная вдвое процентная ставка — 1,7% в месяц. Если погасить хотя бы 1,5% от суммы задолженности, то до конца июня процентная ставка также будет 1,7%, а вот в июле она вырастет до 2,5% в месяц. Если же в июне не будет внесён минимальный платёж в размере хотя бы 1,5% от суммы задолженности, начнёт действовать стандартная процентная ставка — 3,4% для карты «Универсальная Голд» и 3,5% для карты «Универсальная».

Впрочем, в ПриватБанке отмечают, что подготовили несколько программ реструктуризации для своих клиентов, которые не могут одномоментно погасить задолженность.

«По ипотеке и автокредитованию платежи, которые клиенты не проводили в течение трёх месяцев кредитных каникул, будут разделены на равные части и добавлены к ежемесячным погашениям. То есть сумма ежемесячного взноса будет несколько увеличена, но это легче, чем уплатить всё за один раз. Кроме того, в случае необходимости может быть увеличен срок действия кредита или уменьшена процентная ставка», — отметил руководитель дирекции розничного бизнеса ПриватБанка Дмитрий Мусиенко.

В Таскомбанке начиная с июня обязательный минимальный платёж будет равен сумме начисленных процентов по состоянию на последний рабочий день месяца и других платежей в случае их возникновения.

С 1 июня и до окончания военного положения в Monobank будет действовать пониженная ставка по всем кредитным продуктам банка в размере 1,6% в месяц в случае внесения минимального обязательного платежа. Если платёж не вносится — возвращаются довоенные процентные ставки.

А вот в Ощадбанке решили продлить кредитные каникулы, но на новых условиях: процентная ставка составит 50% от определённой в договоре, а обязательный платёж по телу кредита будет 2% от суммы использованных средств (вместо определённых в договоре 5%).

В ПУМБе также продлили действие кредитных каникул. Впрочем, там ежемесячные платежи никто и не отменял — их лишь уменьшили. В течение действия кредитных каникул там обязательные платежи составляются только по процентам и ежемесячной комиссии по кредиту. Если банк решит прекратить действие каникул, то они об этом сообщат отдельно.

С 1 июня Кредобанк ввёл минимальный платёж по кредитной карте в размере 2% от тела кредита плюс начисленные проценты и просроченные платежи за прошедшие периоды. Такие условия будут действовать в течение трёх месяцев. С 1 сентября платёж по кредиту составит уже 5% от тела кредита плюс начисленные проценты и просроченные платежи за прошедшие периоды.

При этом любые кредитные каникулы и банковские уступки не уменьшают сумму долга. Её всё равно так или иначе придётся выплатить, поэтому лучше делать это постепенно, чем потом не знать, что делать с накопившимися суммами.

Что спишут

Пока что ничего. Но не стоит расстраиваться. Украинские парламентарии уже думают, как решить вопрос с кредитами за жильё и автомобили, которые были уничтожены в ходе боевых действий. На данный момент нардепы предлагают два варианта решения этого вопроса.

Первый и самый простой — это списать все подобные кредиты и проценты по ним. Согласно другому варианту, вместо заёмщика кредиты покроет государство. Вот только сделает такую приятность оно далеко не всем, а лишь тем гражданам, у которых не было долгов по кредитам к началу войны. Ограничений по стоимости жилья не будет. Но правительство покроет только остаток кредита и проценты. Деньги, которые человек заплатил банку до войны, ему уже никто не вернёт. Кроме того, если вы потеряли кредитное имущество на подконтрольной РФ территории, то вам придется доказать факт его уничтожения. Если нет документов, то кредит будет заморожен; когда появятся доказательства, государство заплатит банку.

По словам юриста Виктории Лисовой, на данный момент суды при ведении дел по поводу уничтоженного во время войны жилья, часто пытаются разделить выплату кредита и получение компенсации за разрушенное имущество на два отдельных процесса. Таким образом, судебная власть признает, что за уничтоженное все-таки имущество нужно выплатить кредит, а уже параллельно решать вопрос получения компенсации.

Что делать, если денег нет

Специалист центра безвозмездной правовой помощи Анастасия Юхименко отмечает, что eсли кредит или какой-либо другой долг стал больше 180 тысяч гривен, есть возможность отсрочить его выплату.

Для этого нужно обратиться в хозяйственный суд по месту жительства или регистрации с заявлением об открытии дела о неплатежеспособности. Для этого должны быть соблюдены определенные условия:

— задолженность не менее 30 минимальных размеров зарплаты;

— должник перестал выплачивать кредиты или другие плановые платежи в размере 50% месячного объема платежей;

— вынесено постановление об отсутствии имущества у такого лица, за которым может быть обращено взыскание по долговым обязательствам;

— другие обстоятельства, подтверждающие невозможность выплачивать долги.

Если суд примет доводы истца во внимание, то вводится мораторий на 120 суток — до момента, когда будет принято окончательное решение по этому делу. На этот период останавливается действие исполнительных производств, денежных обязательств и начисления штрафов за несвоевременное погашение долга.

Эти документы помогут подтвердить основания для банкротства:

— документы, подтверждающие или опровергающие у должника статус ФЛП. Прилагается перечень должников с указанием суммы денежных требований кредиторов. Отдельно указывается сумма по каждому кредитору и их идентифицирующие данные. Это нужно для того, чтобы суд смог реструктуризировать долг

— описание имущества должника и право на имущественное положение. Чтобы понимать, как должник собирается погасить денежные обязательства;

документы, подтверждающие совершение определенных сделок — например, кредитные договоры;

— копия трудовой книжки;

— информация об отсутствии, наличии и погашении судимости за экономические преступления;

— любые другие документы, которые могут подтвердить основания признания человека неплатежеспособным.

При этом даже если человека признают неплатежеспособным, это не освободит его от уплаты долга, но даст отсрочку в уплате кредита. Впрочем, лучше не доводить свои долги до таких сумм.

По материалам украинских СМИ