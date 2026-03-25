США ищут нового лидера Ирана

Администрация президента США рассматривает спикера парламента Ирана Мохаммад Багера Галибафа как потенциального партнера для переговоров и, возможно, даже нового лидера. Об этом сообщает Politico.

По словам источников издания, одной из ключевых фигур, которую в Белом доме рассматривают для будущих переговоров, стал 64-летний спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Несмотря на напряженную риторику со стороны Галибафа, который ранее делал жесткие заявления в адрес США, в Вашингтоне его рассматривают как прагматичного политика, с которым можно вести дела.

Собеседники издания отметили, что никаких решений по Галибафу еще не принято. В администрации президента, добавили они, хотят провести «стресс-тестирование нескольких кандидатов».

Для Дональда Трампа ключевым приоритетом остается экономическая стабильность.

В частности, администрация США воздерживается от атак на стратегически важные объекты, например остров Харг, который является основным центром экспорта иранской нефти.

Цель — найти компромисс с будущим иранским руководством, которое предложило бы стабильные поставки энергоресурсов в обмен на возможность сохранить внутренний политический контроль.

В этом списке кандидатов, по словам источников издания, нет сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви.

Белый дом, как рассказали собеседники Politico, рассматривает для Ирана «венесуэльский сценарий», по которому к власти приходит политик, пользующийся поддержкой в стране и одновременно лояльный к Соединенным Штатам. Администрация Трампа не считает, что Пехлеви будет иметь какую-то легитимность в Иране.

«Галибаф — квинтэссенция инсайдера: амбициозный и прагматичный, но одновременно фундаментально преданный сохранению исламистского порядка в Иране. Это делает его маловероятным кандидатом, который предложит Вашингтону какие-то существенные уступки», — рассказал старший аналитик по вопросам Ирана в Международной кризисной группе.

Мохаммадбагер Галибаф служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) во время ирано-иракской войны.

В 1999 году он был назначен начальником полиции Ирана. С 2005 по 2017 год он занимал должность мэра Тегерана. С 2020 года он занимает должность председателя Меджлиса, однопалатного парламента Ирана.

По данным СМИ, Галибаф участвовал в переговорах с Соединенными Штатами, после которых Дональд Трамп объявил о решении отложить удары по иранским электростанциям на пять дней. Иран отрицает сам факт переговоров.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже имеют «важные пункты согласия».