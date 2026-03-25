Медик рассказала об уникальной пользе всем известного блюда

Российский врач Ольга Сайно рекомендует есть куриный бульон. Медик поведала, чем полезно это известное всем блюдо.

Специалист говорит: «Бульоны известны издревле, причем часто о них говорят как о лекарстве, благоприятно влияющим на организм больного человека. С развитием науки ученые начали исследовать различные бульоны на их полезные и целебные свойства».

Добавляется: «Современные исследования подтвердили, что куриный бульон действительно помогает пациентам при простуде. Кроме того, бульон полезен и спортсменам, поскольку восстанавливает электролитный баланс при тренировках и восстановлении и наращивании мышц. Куриный бульон полезен для организма благодаря составу, который включает коллаген, минералы (калий, магний, фосфор), аминокислоты (глицин и пролин) и электролиты».

Также, по ее словам, в нем содержится химическое вещество карнозин, которое подавляет воспалительные процессы, сопровождающие протекание ОРВИ, и цистеин – аминокислота, помогающая легче откашливаться.

Указывается, что это помогает снизить воспаление в горле и носоглотке, облегчить кашель.

Отмечается: «Куриный бульон содержит L-карнитин, который способствует транспорту жирных кислот в жизненно важные органы. Добавление в бульон специй усиливает его отхаркивающее действие, приводит к приливу крови к слизистым и улучшению иммунитета. Также полезны бульоны на рыбе. Он богат омега-3 – жирными кислотами, белком, витамином D, йодом, способствует защите сердца и щитовидной железы».

