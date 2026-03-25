Великобритания повышает визовые сборы

Уже с 8 апреля Великобритания повысит сборы для большинства категорий виз. Об этом информирует МИД страны.

Говорится, что сбор за гостевую визу со сроком пребывания в стране до 6 месяцев вырастет со 127 до 135 фунтов стерлингов, за студенческую визу – с 524 до 558 фунтов, за рабочую визу со сроком пребывания до трех лет – с 769 до 819 фунтов, за рабочую визу со сроком пребывания более трех лет – с 1 519 до 1 618 фунтов.

Также добавляется, что сбор за бессрочный вид на жительство вырастет с 3 029 до 3 226 фунтов, за натурализацию – с 1 605 до 1 709 фунтов.

Наиболее же в процентном выражении подорожает электронное разрешение на въезд для граждан стран, которым не требуется виза – с 16 до 20 фунтов.

