Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Дайджест > Взятка $700 тыс., которую изъяли у таможенника с ПП «Ягодин», предназначалась топ-чиновнику Таможенной службы Александру Щуцкому

Взятка $700 тыс., которую изъяли у таможенника с ПП «Ягодин», предназначалась топ-чиновнику Таможенной службы Александру Щуцкому

Автор: «Власть»
10.06.21 15:11
303
Взятка $700 тыс., которую изъяли у таможенника с ПП «Ягодин», предназначалась топ-чиновнику Таможенной службы Александру Щуцкому

4 июня при перевозке взятки был задержан начальник отдела таможенного поста «Ягодин» Волынской таможни Михаил Бурдейный. В его машине обнаружено 700 тысяч долларов — майский ежемесячный развоз «кэша» для группы государственных структур, вовлеченных в ряд коррупционных схем. Большая часть суммы могла предназначаться и.о. директора Департамента профилирования рисков таможенной службы, бывшему руководителю Волынской таможни Александру Щуцкому, пишет в своем блоге главный редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов.

По его словам, пачки с долларами были перевязаны резинкой, на них были указаны адресаты: «СБ Люб», «Прокуратура», «Зам».

«СБ Люб» — это похоже на Службу безопасности Любомля — райотдела, который занят борьбой с контрабандой в «Ягодине». «Прокуратура» — не указано куда. «Зам» — тут трудно понять куда и чей. Но ведомство не указано, вероятно — какой-то таможенный начальник. Также есть информация, что есть пачки с подписями для полиции, а также для структур, отвечающих за оформление транспортных средств. Общая сумма пачек, подписанных для контролирующих органов, — около 100 тысяч долларов«, — пишет Бутусов.

По его словам, основная часть суммы предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы.

«А кому предназначалась основная часть суммы? По данным источников, близких к следствию, основная часть денег предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы. Кому именно? Исполняющим обязанности директора департамента является Александр Щуцкий», — напоминает Бутусов, добавив, что причастность бывшего руководителя Волынской таможни к этому должно установить только следствие.

Главред издания отметил, что сумма взятки — 700 тысяч долларов наличными — поражает, поскольку это всего лишь за один месяц, и с одного таможенного поста.

«Причем всю схему расщепления средств мы не знаем, вполне возможно, что это даже не один канал сбора средств на „Ягодине“. Давайте подсчитаем, про какие суммы в месяц может идти речь в масштабе страны? Ведь такая масштабная схема не может существовать только в одном месте, таможни и посты есть в каждой области. Недавно назначенный глава таможенной службы Павел Рябикин оценил ущерб государству от контрабанды в около 100-150 миллиардов гривен... Печально, что системных реформ правоохранительных органов не проводится, и потому в следующем месяце при перевозке „кэша“ в Киев с других постов и таможен, скорее всего, не найдут, „смотрящих“ поменяют, и будут новые безвестные начальники отделов, назначенные нужными людьми для сборов, снова развозить куда-то деньги в багажнике», — добавил Бутусов.

Тэги: взятка, таможня, Александр Щуцкий, Михаил Бурдейный, Волынская таможня

Комментарии

Статьи

10.06.21 13:34

ТОП-5 лучших фильмов о психах и психбольницах

Автор: Анастасия Лях

Дайджест

«Какая-то кацапка, унижающая украинский язык»: за что Елена Пчилка и Пантелеймон Кулиш невзлюбили Марко Вовчок
10.06.21 00:32

«Какая-то кацапка, унижающая украинский язык»: за что Елена Пчилка и Пантелеймон Кулиш невзлюбили Марко Вовчок

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.06.21 16:56

В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
10.06.21 16:40

Диетолог поведала, как пить кофе с пользой
10.06.21 16:07

В Одесской области мужчине впаяли 5 лет тюрьмы за развращение собственной дочери
10.06.21 15:50

На Сумщине и Одесчине освятили храм и престол УПЦ
10.06.21 15:36

В Одессе пациентов психбольницы вывезли на кладбище и бросили там
10.06.21 15:21

Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле Вознесения
10.06.21 15:05

Львовские врачи провели уникальную «виртуальную» операцию
10.06.21 14:57

Запорожский митрополит УПЦ призвал власти отменить антицерковные законы
10.06.21 14:48

В России продолжают истерить по поводу новой формы сборной Украины
10.06.21 14:31

На курортах Херсонщины от коронавируса вакцинируют всех желающих
10.06.21 14:48

В России продолжают истерить по поводу новой формы сборной Украины
10.06.21 14:31

На курортах Херсонщины от коронавируса вакцинируют всех желающих
10.06.21 13:58

В Минздраве рассказали о преимуществах полностью вакцинированных украинцев
10.06.21 13:51

Украинцам рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса
10.06.21 12:40

В УЕФА обязали сборную Украины «подчистить» форму, которая так разозлила россиян
10.06.21 11:02

Стали известны некоторые подробности грядущей встречи Байдена и Путина в Женеве
10.06.21 10:10

В ВОЗ рассказали, достаточно ли будет вакцинации для победы над коронавирусом
10.06.21 09:11

Путин сравнил Украину с нацистской Германией
10.06.21 09:00

Смертность от COVID-19 в Украине остается не очень высокой
09.06.21 19:00

Главные новости за 9 июня 2021 года
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
07.06.21 16:03

Стало известно сколько украинских городов открыли центры массовой вакцинации от COVID
Фото и Видео
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
В Киеве на Южном мосту два человека пытались покончить с собой
В Одессе пациентов психбольницы вывезли на кладбище и бросили там
В Одессе пациентов психбольницы вывезли на кладбище и бросили там
Львовские врачи провели уникальную «виртуальную» операцию
Львовские врачи провели уникальную «виртуальную» операцию
В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
Сильный дождь развалил набережную в Днепре
Сильный дождь развалил набережную в Днепре
В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет
В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.