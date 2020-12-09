Игорь Суркис: Поздравляю всех, кто болел за «Динамо», с хорошим результатом и выходом в евровесну!

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис подытожил победный домашний матч с «Ференцварошем», который вывел нашу команду в 1/16 финала Лиги Европы, а также прокомментировал слухи о возможном усилении и ответил на другие актуальные вопросы, касающиеся жизни команды.

— У меня прекрасное настроение. Поздравляю всех, кто болел за киевское «Динамо», с хорошим результатом и выходом в евровесну. Игра забывается — результат остается, — сказал Игорь Михайлович в эфире YouTube-канала «Бомбардир». — В этой игре главным был результат. Можно было феерить, играть очень хорошо, но проиграть. Но это был своего рода финал — в таких играх важен результат.

— Игорь Михайлович, ожидать ли усиления состава в зимнее межсезонье?

— Нам пока надо определиться, где мы будем проводить сборы в связи с коронавирусом. Понять, где будут спарринги. Мне нужно встретиться с главным тренером и понимать, какие позиции он хочет усилить, какие есть кандидатуры и возможность приобретения этих футболистов. Я сейчас говорю не о деньгах, а о тех, кто реально усилил бы команду, а не просто для количества пришли бы какие-то легионеры, которые будут хуже наших ребят. Поэтому я считаю, что этот разговор преждевременный до окончания сезона. Осталось совсем немного ждать, поэтому пускай болельщики еще немного потерпят. И мы будем объявлять о своих планах на межсезонье.

— Как вы восприняли информацию в румынской прессе о том, что Мирча Луческу зимой может покинуть команду?

— Это специально раскачивают. Я на это не реагирую. Луческу работает — и, что самое главное, он хочет работать. Работает по 24 часа в сутки. Он — тот тренер, который на сегодняшний день с теми же футболистами добился, я считаю, большого прогресса. Выиграл Суперкубок, мы попали в евровесну. А самое главное — что команда играла в Лиге чемпионов. В чемпионате мы пока идем на первом месте, идет борьба за лидерство. Все будет решаться, конечно, весной. Но есть еще фактор того, что футбол без зрителей — это не тот футбол, который мы привыкли видеть... Возможно, если бы болельщики были на трибунах, то и качество игры было бы лучше. В матче с «Ференцварошем» нам бы зрители точно не помешали, они гнали бы команду вперед.

— Был ли момент в матче с «Ференцварошем», который заставил серьезно волноваться?

— Такого у меня не было. Был момент, когда игроки «Ференцвароша» вывалились на наши ворота во втором тайме, и время еще оставалось. Ход игры мне был понятен, почему мы играли осторожно. «Ференцварошу» надо было забивать, но они не открывались, держали мяч, иногда даже просто ради удержания. Не было каких-то опасностей. К сожалению, у нас не получилось сыграть более остро в контратакующий футбол. Но забили мяч и выиграли. С чем я и поздравляю наших болельщиков и всех, кто переживал за команду.

— Чувствуете, что «Шахтер» уже запереживал?

— Мы смотрим на свою команду, а переживает «Шахтер» или нет — я не знаю. Но я думаю, когда пришел Луческу, они изначально понимали, что это тот тренер, который создаст конкуренцию. Во всяком случае, уже не будет разрыва в 23 очка, который был в прошлом сезоне.

— Кто вам посоветовал кандидатуру Мирчи Луческу?

— Эта идея возникала, в принципе, давно. Когда ты хочешь назначить главного тренера, ты рассматриваешь множество кандидатур. Идея с Мистером была всегда, но было непонятно, захочет ли он, пойдет ли. Он тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей. Я вам скажу, что его можно сравнивать только с Валерием Васильевичем Лобановским, который так работал.

— Чем Луческу больше всего вас впечатлил за период его работы в «Динамо»?

— В его возрасте 24 часа в сутки говорить о футболе может только большой профессионал. Оставить свою семью в Румынии и переехать жить на базу, хотя мы ему предлагали квартиру. Нет, он говорит, что хочет жить на базе, чтобы полностью познакомиться с командой, с игроками, быть ближе к ним. Он — большой профессионал. Это самое главное.

Мы же хотим быть в Европе, стремимся в Европу, кричим, что нам нужно в ЕС, а рассуждаем, извините, как «совки». Если мы возьмем того же Моуринью — он работал в «Манчестер Юнайтед», в «Челси», сейчас возглавляет «Тоттенхэм». В игре против «Челси» он делал все возможное, чтобы их обыграть. Это профессиональные тренеры, они хотят работать. И Мистер принял этот тяжелый вызов. Но он его принял, потому что профессионал. Он ведь не перешел к нам сразу из «Шахтера». Луческу еще четыре года работал в других клубах, а потом два года был без работы. Как можно было этим не воспользоваться? Тем более, начался коронавирус, нельзя ни с кем встретиться, куда-то вылететь, нормально провести усиление. А он пришел и сказал, что будет работать с этими ребятами, и ему никто не нужен. Он знает потенциал команды.

Не было такого, чтобы кто-то пришел и сказал: «Возьмите Луческу». Возникла такая идея. И слава Богу, что все, кто принимал в этом участие, оказалась правы.

— При этом выдержали хейт, который клуб получил в свой адрес после назначения...

— Есть группа людей, которые кричат, шумят, жгут. Я понимаю, если приносят какую-то пользу для команды. А «польза» состоит только в том, что каждый год клуб платит за них сумасшедшие штрафы. Да, у них свое мнение. Я согласен, что нужно прислушиваться к своим ультрас. Но вы подождите, дайте возможность человеку поработать, судите по результату.

Если мы стремимся жить в Европе, то должны мыслить по-европейски, а не как средневековые люди. Профессионал сегодня возглавляет киевское «Динамо» и дает определенный результат. Что самое главное в футболе? Результат. А разговоры, что нам все равно какой тренер, хоть на 10-м месте будем... Я видел, что они кричали, когда тренером был Хацкевич и другие. «Физруки» и прочее... Было? Я же ничего не придумал.

Я готов находить общий язык, разговаривать. Я хочу, чтобы болельщики поддерживали команду, особенно такие активные люди в секторах. Они нам необходимы, потому что дают очень сильный заряд. Команда чувствует ответственность. Но когда 20 тысяч болельщиков собралось на матче с «Ювентусом», футболисты тоже уже стали мыслить по-другому. Обычно они подходили поблагодарить за поддержку к сектору ультрас, а тогда аплодировали всему стадиону. Потому что они работают на футбольном поле и в тренировочном процессе, а когда их приходят и освистывают — какая же в этом поддержка?

Пока я буду президентом клуба, я буду делать все для результата. Хочу, чтобы это усвоили все. Вкладывая здоровье, душу, деньги, буду делать все, чтобы только был результат. Результат во главе угла.

— Насколько правдива информация о том, что «Динамо» интересуется Шахабом и Драговичем?

— Ни с одним из этих игроков мы не вступали в переговоры.

По материалам ФК «Динамо»