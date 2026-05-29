Зеленский сделал важное сообщение по поводу украинской баллистики

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о вооружении для нашей страны. Говорит, что продвигает идею создания украинской баллистики и антибаллистической системы, несмотря на сопротивление со стороны отдельных государств из-за конкуренции.

Политик отметил: «Я проталкиваю постоянно идею украинской баллистики и украинской антибаллистики. Украинскую баллистику не хочет не только Россия. Россия – по понятным причинам, но не только Россия, также – по понятным причинам. Причины – в бизнесе, в конкуренции».

Добавляется, что наша страна продвигает создание европейской антибаллистической системы, и соответствующие договоренности уже были достигнуты со Швецией.

Указывается: «Мы сегодня со Швецией договорились, что будем точно это делать. Это первый из крупных партнеров, которые нам нужны для антибаллистики».

По его словам, для реализации этого требуются еще несколько партнеров, и выразил надежду, что в течение лета Украине получится дожать эту идею и перейти к практической работе над противодействием баллистике.

Резюмируется: «Я считаю, что за лето в разных форматах встреч мы дотолкаем и дожмем эту идею. И начнем работать над тем, чтобы побороть этот баллистический вызов, который очень сложный».

