В Иране рассказали, как будут вести переговоры с США

Иран будет подходить к мирным переговорам с США гораздо осторожнее, чем к предыдущим переговорам, из-за недоверия. Об этом заявил посол Ирана при ООН Али Бахрейни, сообщает Reuters.

"Мы не доверяем противоположной стороне. Наши вооружённые силы сохраняют боевую готовность... но в то же время мы пойдём на переговоры, чтобы проверить, насколько серьёзна противоположная сторона", - рассказал он.

Он подчеркнул, что война повлияет на будущий правовой режим Ормузского пролива.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что пригласил делегации Ирана и США на встречу в Исламабаде в пятницу, 10 апреля.

Президент Ирана подтвердил участие своей страны, в то время как США не предоставили официального ответа.

Напомним, стало известно, кто будет договариваться с Ираном со стороны США.