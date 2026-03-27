Украинцам рассказали, какой будет погода 28 марта

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в субботу, 28 марта. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано, что в нашей стране будет преимущественно без осадков, только на юго-западе утром и днем пройдет небольшой дождь. В юго-восточной части Украины ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Ночью 2-7 тепла, днем плюс 13-18, в Карпатах 4-9 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 5-7, днем 15-17 тепла.

