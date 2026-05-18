ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ в воскресенье, 17 мая.

Решение приняли из-за трансграничного распространения инфекции, значительного количества подозреваемых случаев заболевания и смертей, а также из-за отсутствия одобренных вакцин и специфического лечения именно против этого штамма вируса — Бундибугио.

«В настоящее время существует существенная неопределенность относительно реального количества инфицированных лиц и географических масштабов распространения болезни. Кроме того, не хватает четкого понимания эпидемиологических связей между подтвержденными и вероятными случаями заболевания», — пояснили в ВОЗ.

При этом отмечается, что нынешний всплеск пока не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации.

«Эта ситуация представляет серьезную угрозу для общественного здоровья других стран из-за риска международного распространения болезни. Соседние с ДР Конго государства имеют наивысший риск распространения вируса из-за мобильности населения, торговых и туристических связей, а также длительной эпидемиологической нестабильности в регионе», — заявили в ВОЗ.

Напомним, глава ВОЗ призвал страны мира готовиться к новым случаям хантавируса.