Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Буданов оценил перспективу мобилизации с 18 лет

Буданов оценил перспективу мобилизации с 18 лет

Александр Панько
18.05.26 09:54
83
Буданов оценил перспективу мобилизации с 18 лет

В случае мобилизации в Украине молодежи в возрасте 18-25 лет власть уничтожит будущее своего государства и целого поколения, поэтому такой вариант пока не рассматривается. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов для The Times.

Журналист задал вопрос Буданову относительно так называемой бусификации в Украине, когда мужчин силой тянут к автомобилям работники ТЦК. Тот в ответ сказал, что, хотя такие методы иногда выглядят плохо, к защите государства задействованы все.

«Нашей стороне нужен человеческий капитал, я бы хотел сказать, но в конце концов, было бы справедливо назвать это человеческим ресурсом. Набор добровольцев невозможен, чтобы покрыть необходимое для армии количество. В принципе, для такого количества людей, после 12,5 лет войны, не за что добровольцем заниматься. Это международная, внутренняя война, то есть, все привлечены к защите суверенитета и независимости Украины», — сказал чиновник.

Поэтому, по словам Буданова, без мобилизации в таком случае невозможно.

«То, что, как говорится, местами выглядит плохо, я с этим согласен. Мы пытаемся с этим бороться, и я над этим работаю», — заявил глава ОП.

При этом он признал, что пока существует военный режим и мобилизация, такие случаи все еще будут иметь место.

Ответил глава ОП и относительно мобилизации людей возрастом 18-25 лет, о чем длительное время идет речь.

«Если мы просто заберем всю молодежь 18-25 лет по механизму мобилизации, мы уничтожим само будущее нашего государства, целого поколения», — подытожил Буданов.

Напомним, Буданов сделал заявление об уклонистах и мобилизации в Украине.

Тэги: мобилизация, Кирилл Буданов

Комментарии

Статьи

17.05.26 14:23

Украина после войны: сценарии восстановления, риски и экономические перспективы до 2035 года

Автор: Александр Панько

Дайджест

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные
03.05.26 10:19

Гражданский кодекс 2026: депутаты прячут коррупционеров и уничтожают открытые данные

Автор: Youcontrol.com.ua

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
18.05.26 10:44

ЕС и Китай близки к торговой войне, — СМИ

18.05.26 10:25

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Африке

18.05.26 10:08

В Кремле сделали заявление о диалоге Путина с ЕС

18.05.26 09:37

Трамп угрожает Ирану «очень тяжелыми временами»

18.05.26 09:21

Генштаб обновил потери оккупантов. Сводка за 18 мая

17.05.26 16:01

Война в Украине может затянуться на годы: Bild очертил ключевые риски

16.05.26 20:45

В Египте поймали акулу, которая терроризировала туристов

16.05.26 19:37

Офтальмолог назвала полезные для зрения продукты

16.05.26 18:41

Трамп сделал загадочное заявление по поводу Кубы

18.05.26 09:21

Генштаб обновил потери оккупантов. Сводка за 18 мая

17.05.26 16:01

Война в Украине может затянуться на годы: Bild очертил ключевые риски

15.05.26 10:25

В Украине ужесточат лимиты на банковские переводы

15.05.26 09:11

Зеленский поручил подготовить ответ на удар РФ

15.05.26 00:01

Прогноз синоптиков: в Украину возвращается тепло

14.05.26 13:43

Си Цзиньпин предупредил Трампа о конфликте между США и Китаем. И назвал условие

14.05.26 10:59

Дума разрешила Путину вводить армию в любую страну

14.05.26 09:43

Стали известны последствия атаки РФ на Киевщину

14.05.26 09:21

Ермаку избрали меру пресечения

13.05.26 14:32

Путин хочет контролировать Киев и Одессу, — FT

11.05.26 11:28

Вакцину против хантавируса разрабатывают годами из-за нехватки финансирования, — СМИ

11.05.26 11:50

Путина немножко подтолкнули и теперь он готов к реальным встречам, — Зеленский

12.05.26 09:59

Буданов назвал условия для разговора между Зеленским и Путиным

12.05.26 12:04

«Симпсоны» предсказали хантавирус еще в 2012-м году

11.05.26 13:35

ЕС готовит новый удар по РФ, чтобы заставить Путина к миру этим летом, — Politico

14.05.26 14:35

Инфекционист рассказала, мог ли хантавирус мутировать

12.05.26 13:33

Шио III: в Грузии официально утвердили нового патриарха

13.05.26 15:21

Китай начал эксперимент с искусственным эмбрионом в космосе

12.05.26 16:32

Выявлен новый штамм коронавируса – на этот раз в Таиланде

14.05.26 16:14

Медик рассказал, сколько длится выздоровление пациентов с хантавирусом

Фото и Видео
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
fraza.com
Новости блогосферы
03.05.26 14:11

Почему Украина превращается в Никарагуа
30.04.26 16:52

Доктринальный тупик: почему правильное оружие не меняет результат?
05.04.26 11:29

«Уклонист» — не причина, а симптом
05.04.26 11:15

Приговор украинскому рынку электроэнергии

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди