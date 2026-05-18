ЕС и Китай близки к торговой войне, — СМИ

18.05.26 10:44
Европейский Союз и Китай оказались на пороге торгового конфликта из-за растущих противоречий по вопросам торговли и доступа к рынкам. К этому привела серия взаимных обвинений в создании барьеров и применении экономического давления, что подчеркнуло проблемы в сотрудничестве между двумя гигантами мировой экономики. Об этом сообщает South China Morning Post.

На прошлой неделе в Пекине на конференции, организованной ЕС, состоялась открытая дискуссия между дипломатами, правительственными чиновниками и представителями бизнеса обеих сторон. Центральным событием стало обсуждение с символическим названием «Торговые отношения ЕС—Китай: партнерство или тонущий корабль?».

Представители Европейского союза выразили обеспокоенность неравноправием: Китай экспортирует значительно больше в Европу, чем импортирует. Президент Торгово-промышленной палаты ЕС в Китае Йенс Эскелунд образно описал ситуацию, сравнив её с контейнеровозом, загруженным товарами для Европы, который возвращается в Китай почти пустым.

Со своей стороны, китайский эксперт Цзянь Цзюньбо раскритиковал политику ЕС, обвинив его в стремлении дистанцироваться от Китая и предложил объединить усилия в борьбе с глобальным протекционизмом. Китайские участники форума также выразили недовольство «запугивающими» тактиками европейских представителей.

Не менее острой была позиция посла ЕС в Китае Хорхе Толедо, который заявил об информационных атаках со стороны китайских государственных СМИ на новые инициативы Брюсселя. Эти инициативы направлены на ускорение развития отечественного производства в Европе и снижение зависимости от импортной продукции.

Это обострение контрастирует с оптимистичными прогнозами в начале года, когда серия визитов европейских лидеров в Китай выглядела как знак надежды на укрепление отношений. Вместо этого ситуация ухудшается, а риск полномасштабного торгового конфликта между двумя экономическими гигантами растёт.

Среди главных претензий ЕС к Китаю называют неравный доступ европейских компаний к китайскому рынку, значительный дисбаланс в торговле, государственные субсидии для китайских производителей и рост экспорта дешёвой продукции из Китая в Европу.

В ответ Пекин обвиняет ЕС в стремлении ограничить китайские инвестиции и передовые технологии.

Одной из причин напряжённости стало внедрение в ЕС инициативы Сделано в Европе, которая предусматривает преференции для компаний, использующих компоненты производства, изготовленные в странах сообщества. Китай назвал эти меры дискриминационными и пообещал ввести соответствующие действия в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай пригрозил ЕС «последствиями» из-за 20-го пакета санкций против РФ.

Тэги: Евросоюз, Китай, торговая война

На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
На популярном турецком курорте зафиксировано необычное природное явление
