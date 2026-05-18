В Кремле сделали заявление о диалоге Путина с ЕС

Прессекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские лидеры, которые хотят диалога с Владимиром Путиным, могут просто ему позвонить. Такое заявление он сделал, комментируя дискуссии в Европе относительно возможных контактов с Москвой, сообщает The Moscow Times.

Песков отметил, что эти обсуждения «висят в воздухе», но Путин «такой же доступный, как и телефонная трубка». Об этом он сказал во время беседы с пропагандистом Павлом Зарубиным. Он также выразил надежду, что в Европе будет преобладать более «практичный» подход, который в конечном итоге приведет к реальному диалогу. По его словам, «российская сторона будет готова к этому».

Это заявление прозвучало на фоне позиции министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна. Накануне, во время выступления на конференции Леннарта Мери эстонский министр призвал усиливать санкционное давление на Россию вместо активизации переговоров.

Цахкна заявил, что «сейчас не время для разговоров или переговоров», а Россия ищет контакты с европейскими странами из-за экономического кризиса и сложной ситуации на фронте в Украине. Он подчеркнул, что западные санкции начинают приносить результаты, приводя в пример ухудшение экономической ситуации в России, ограничение доступа к интернету и сокращенный масштаб парада Победы 9 мая.

Министр отметил, что нынешняя ситуация — самый благоприятный момент для продолжения давления на Москву.

В то же время глава Европейского совета Антониу Кошта ранее говорил о «потенциале» для переговоров с Россией. Он заявил о проведении консультаций с лидерами всех 27 стран ЕС, чтобы определить перечень вопросов для обсуждения с Москвой, когда для этого сложатся соответствующие условия. Однако Кошта признал, что в настоящее время нет никаких сигналов о готовности Кремля к серьезным переговорам.

Кроме того, Песков выразил сомнение в целесообразности поручения роли союзного переговорщика экс-главе правительства Эстонии Кайе Каллас. По его словам, Путин уже отметил, что таким представителем может быть «кто-то, кто не высказывался слишком негативно» в адрес России.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что страна-агрессор Россия готова к диалогу с Европой, но не будет инициировать его сама.