Киев привлекает ученых для спасения энергосистемы

Власти Киева начали подготовку к отопительному сезону-2026/2027 на фоне критической ситуации в энергосистеме. Мэр столицы Виталий Кличко созвал Совет по энергобезопасности, чтобы разработать стратегию стабилизации энерго- и теплоснабжения города в условиях массированных атак. Об этом говорится в сообщении главы города в Telegram-канале.

Во вновь созданный Совет по энергетической безопасности и устойчивости вошли ведущие специалисты, работающие в сфере энергетики и ЖКХ и те, которые имеют соответствующий опыт в прошлом. А также — ученые и эксперты.

По словам Кличко, главная цель — оперативное восстановление поврежденных объектов и внедрение новых технологий.

«Обсудили как перспективы восстановления поврежденных объектов критической инфраструктуры города, так и возможности внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах. Говорили, в частности, и о подготовке к следующему отопительному сезону», — отметил мэр.

Мэр столицы отметил, что нужно внедрять альтернативные технологии параллельно с модернизацией и защитой централизованной системы теплоснабжения.

Ключевые шаги, анонсированные Кличко:

— привлечение научных институтов для разработки «дорожной карты» стабилизации энергосистемы;

— создание стратегического плана будущего теплоснабжения столицы в условиях военного положения;

— формирование запроса к государству о необходимой помощи для усиления устойчивости Киева.

«Привлечем профильные научные институты к оперативной разработке четкой дорожной карты стабилизации критической энергоситуации в столице. Будут сформулированы и предложения относительно того, какая помощь необходима от государства», — подытожил глава украинской столицы.

Напомним, на Киевщине установили еще 509 генераторов.