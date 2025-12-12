Украинцев 12 декабря снова ждут отключения электричества

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. В пятницу, 12 декабря, нас снова ждут его отключения.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Указывается: «Завтра во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей».

Добавляется, что причина введения таких мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В то же время, уже который день кряду не указываются объемы будущих отключений света.

Ранее в «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением.