Украинцев 12 декабря снова ждут отключения электричества

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. В пятницу, 12 декабря, нас снова ждут его отключения.
Об этом информирует «Укрэнерго».
Указывается: «Завтра во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей».
Добавляется, что причина введения таких мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.
В то же время, уже который день кряду не указываются объемы будущих отключений света.
Ранее в «Укрэнерго» назвали регионы, в которых наихудшая ситуация с электроснабжением.