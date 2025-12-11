Рютте высказался об отношениях НАТО и США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высказался об отношениях Альянса с США. Сделал важное заявление.

Он сказал: «Когда я смотрю на стратегию национальной безопасности, в ней четко говорится, что США привержены Европе, чтобы обеспечить ее безопасность».

Подчеркивается: «США привержены НАТО. И в ней также признается, что для обеспечения безопасности всего североатлантического союза необходимо тесное сотрудничество внутри НАТО между европейскими союзниками, Канадой и США».

Ранее Рютте сделал новое жесткое заявление в адрес России.