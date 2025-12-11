Все разделы

Новости > Зеленский из-за давления от США дал нардепам поручение по выборам в Украине

Зеленский из-за давления от США дал нардепам поручение по выборам в Украине

Агата Кловская
11.12.25 16:44
Зеленский из-за давления от США дал нардепам поручение по выборам в Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что ожидает от народных депутатов предложений по выборам в Украине. Об этом говорится в заявлении Владимира Зеленского.

Президент отметил, что сегодня, 10 декабря, говорил с представителями украинского парламента. Он подчеркнул, что не будет допускать никаких спекуляций против Украины.

«Если партнеры, в том числе ключевой наш партнер в Вашингтоне, говорят так много и так конкретно о выборах в Украине — о выборах в условиях правового режима военного положения, то мы должны дать украинские законные ответы на каждый вопрос и на каждое сомнение», — подчеркнул Зеленский.

Лидер страны отметил, что ожидает предложений от народных депутатов Украины относительно их видения по этому вопросу.

«Вызовы безопасности зависят от партнеров, от Америки прежде всего, политические и юридические вызовы должны получить ответы от Украины. И это будет», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны.

Тэги: США, выборы, давление, Владимир Зеленский

