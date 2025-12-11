Все разделы

Новости > В правительстве сообщили хорошую новость по поводу электричества

В правительстве сообщили хорошую новость по поводу электричества

Агата Кловская
11.12.25 15:26
142
В правительстве сообщили хорошую новость по поводу электричества

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила хорошую новость. По ее словам, в грядущие выходные может уменьшиться продолжительность действия графиков отключения электричества.

Чиновница поведала о результатах очередного заседания энергетического штаба, в котором приняли участие профильные министерства, руководители энергетических компаний, регуляторы рынка и народные депутаты.

Говорится, что участники заседания заслушали доклады о текущем состоянии энергосистемы и согласовали дальнейшие шаги для восстановления после российских обстрелов. Речь идет об обеспечении необходимых резервов топлива и оборудования, усилении защиты инфраструктурных объектов и наращивании генерации.

Подчеркивается: «Главное – обеспечить людей светом».

Добавляется при этом, что особое внимание уделяется выполнению правительственного решения о пересмотре списка критической инфраструктуры.

Глава правительства сказала, что ожидает от всех областных военных администраций реальной оптимизации потребления электроэнергии на местах.

Сообщается, что правительство начало присоединение когенерационных установок к общей энергосети. По ее словам, эти объекты распределенной генерации должны полноценно заработать и помочь уменьшить дефицит электроэнергии.

Резюмируется: «Поручили всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения. Наша цель – у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные».

Ранее в Минэнерго сделали тревожное заявление.

Тэги: общество, электричество, новости Украины

