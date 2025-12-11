Еврокомиссия подала в суд на Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу

Еврокомиссия подала в Суд ЕС на четыре страны за различные нарушения правил союза. Как официально сообщается, это Португалия, Румыния, Ирландия и Польша.

Информируется, что в двух заявлениях Еврокомиссия говорит, что подала в Суд ЕС иски против Португалии на том основании, что эта страна не проводит надлежащую оценку проектов, которые могут оказать значительное воздействие на участки общеевропейской сети особо охраняемых природных территорий Natura 2000, а также не соблюдает правила ЕС в области очистки городских сточных вод.

При этом Еврокомиссия информировала, что подала иски против Румынии за несоблюдение обязательств ЕС по контролю загрязнения воздуха, против Ирландии – за нарушение правил ЕС в области очистки городских сточных вод и против Польши – за некорректную транспозицию норм, касающихся процессуальных прав.

