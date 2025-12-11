Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Еврокомиссия подала в суд на Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу

Еврокомиссия подала в суд на Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу

Агата Кловская
11.12.25 15:42
122
Еврокомиссия подала в суд на Португалию, Румынию, Ирландию и Польшу

Еврокомиссия подала в Суд ЕС на четыре страны за различные нарушения правил союза. Как официально сообщается, это  Португалия, Румыния, Ирландия и Польша.

Информируется, что в двух заявлениях Еврокомиссия говорит, что подала в Суд ЕС иски против Португалии на том основании, что эта страна не проводит надлежащую оценку проектов, которые могут оказать значительное воздействие на участки общеевропейской сети особо охраняемых природных территорий Natura 2000, а также не соблюдает правила ЕС в области очистки городских сточных вод.

При этом Еврокомиссия информировала, что подала иски против Румынии за несоблюдение обязательств ЕС по контролю загрязнения воздуха, против Ирландии – за нарушение правил ЕС в области очистки городских сточных вод и против Польши – за некорректную транспозицию норм, касающихся процессуальных прав.

Ранее президент Польши жестко высказался об отношениях с Россией.

Тэги: мир, ЕС

Комментарии

Статьи

11.12.25 12:23

Как Восточная Украина выбирала окружение Януковича

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны
03.12.25 14:14

Российский след депутата Запорощука: паспорт РФ, денежные переводы и поездки к врагу во время войны

Автор: «Інформатор»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
11.12.25 16:44

Зеленский из-за давления от США дал нардепам поручение по выборам в Украине

11.12.25 16:22

Глава ФРС ответил на нападки Трампа

11.12.25 16:07

Трамп странно пошутил по поводу сетей 6G

11.12.25 16:02

Рютте высказался об отношениях НАТО и США

11.12.25 15:37

Названо число нелегалов, которых выслали из США при Трампе

11.12.25 15:36

Главная красавица Финляндии угодила в расистский скандал

11.12.25 15:31

Украина и США провели первую встречу по восстановлению после войны

11.12.25 15:26

В правительстве сообщили хорошую новость по поводу электричества

11.12.25 15:13

Трамп сделал громогласное заявление по поводу мира

11.12.25 13:24

Военный билет в «Резерв+» сделали основным

11.12.25 11:25

Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники

11.12.25 10:11

Коломойский заявил о якобы покушении на Миндича в Израиле

11.12.25 09:34

Украина передала США ответ на последний проект мирного плана, — СМИ

11.12.25 09:16

В «Укрэнерго» показали графики отключений на 11 декабря, но без количества очередей

10.12.25 15:46

В Украине значительно возросло количество гражданских жертв, — ООН

10.12.25 12:50

В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, — СМИ

10.12.25 10:51

Стало известно, изменят ли в Киеве комендантский час и график транспорта во время новогодних праздников

10.12.25 09:40

В «Укрэнерго» рассказали, как сегодня будут выключать свет в Украине и Киеве

10.12.25 09:29

Трамп поставил Зеленскому дедлайн для ответа на мирное соглашение, — СМИ

08.12.25 14:03

Зеленский сделал свежее заявление по мирным переговорам

08.12.25 12:23

Буданов рассказал о прослушке Кремля

05.12.25 20:04

В Украине утверждены мотивационные контракты для военных

06.12.25 08:54

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление по поводу ЧАЭС

05.12.25 19:56

Сырский назвал число россиян на линии фронта

05.12.25 19:38

Зеленский заслушал доклад Малюка

06.12.25 08:46

Умеров прокомментировал последнюю встречу с американцами

05.12.25 19:31

Правительство приняло важное решение по поводу электричества

05.12.25 15:42

Верховная Рада утвердила формат вступительной кампании 2026 года

06.12.25 08:37

Генштаб ВСУ поведал о нынешней ситуации на фронте

Фото и Видео
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
Морские дроны СБУ подбили еще один танкер «теневого флота» РФ в Черном море, — источники
В Канаде заметили ну очень умного волка
В Канаде заметили ну очень умного волка
Обрушение моста в Китае попало на видео
Обрушение моста в Китае попало на видео
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
В Одессе толпа перевернула микроавтобус ТЦК
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди