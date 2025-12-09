Тайсон Фьюри сделал загадочное заявление

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, который, по слухам, снова завершил свою профессиональную карьеру, сделал заявление в социальных сетях.

На своей странице в Instagram британский боксер опубликовал сообщение, в котором сообщил о своих планах на следующий год и намекнул на возможное возвращение.

«Король должен вернуться на свой трон. Существует длинная и одинокая дорога, по которой могу пройти только я, но после трудных и тяжелых сражений меня ожидает бессмертие. Боги сражаются с одной-единственной армией. Битву выиграл более двух тысяч лет назад человек по имени Иисус. В честь его святого имени я двигаюсь вперед. 2026», — отметил Фьюри.

Напомним, Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком.