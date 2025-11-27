Латвия может демонтировать железнодорожную колею до границы с Россией

Правительство Латвии изучает возможность полного демонтажа участков железнодорожного пути, ведущего в Россию. Окончательное решение ожидается в начале 2026 года, сообщает LSM.

Латвийские власти анализируют возможность демонтажа железнодорожного пути на восточной границе страны. К концу года правительство должно подготовить базовую оценку совместно с Национальными вооруженными силами, а также провести координацию с Литвой и Эстонией.

Президент Эдгарс Ринкевичс заявил, что ситуация на восточной границе остается напряженной, а демонтаж пути является одним из возможных решений.



«Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учётом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты», — отметил он.

