США хотят заключить мирное соглашение до предоставления гарантий безопасности, — СМИ

Госсекретарь США Марко Рубио передал европейским союзникам требование от президента Дональда Трампа сначала заключить мирное соглашение о прекращении войны в Украине, а уже потом предметно обсуждать вопрос предоставления Украине гарантий безопасности. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Рубио во время телефонного разговора с европейскими чиновниками во вторник заявил, что президент США Дональд Трамп позже проведет переговоры по долгосрочным гарантиям безопасности Украины, которые якобы гарантируют Киеву безопасность.

Также отмечается, что именно такой порядок действий представители Вашингтона на прошлой неделе презентовали украинской стороне.

В Белом доме убеждают, что президент будет готов говорить о том, как защитить Украину от повторных нападений — но позже, когда появится подписанный документ о мире.

При этом в Вашингтоне заверяют, что гарантии безопасности станут одним из пунктов любого мирного плана.

