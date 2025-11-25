Литва пригрозила очередным закрытием границы с Беларусью

Премьер Литвы Инга Ругинене не исключает возможности повторного закрытия пограничных пунктов с Беларусью из-за продолжения налетов аэростатов с контрабандой. Об этом сообщает балтийское издание Delfi, ссылаясь на ее заявление во время встречи с журналистами.

Окончательное решение будет принято, если ситуация не изменится к лучшему.

«Возможно, мы закроем границу, и решение будет принято, если ситуация не улучшится», — заявила литовская чиновница.

Глава правительства Литвы отметила, что на этой неделе созывается заседание комиссии по национальной безопасности для обсуждения возможных мер противодействия продолжающимся действиям белорусского режима.

Ругинене отметила, что закрытие границы — не единственная мера, которую может принять литовская власть, возможны и другие.

Премьер также прокомментировала критику по поводу закрытия границы и ее досрочного открытия. Она заявила, что метеозонды летали и во времена предыдущей власти.

Напомним, Беларусь угрожает Литве из-за закрытия границы.