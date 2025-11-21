Россия продолжает наносить удары по украинской энергетике

В ночь на пятницу, 21 ноября, Россия вновь била по украинским энергетическим объектам. Уже известны последствия.

В министерство энергетики говорят, что на сегодняшнее утро из-за этого были обесточены потребители в Харьковской и Днепропетровской областях.

Добавляется, что на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются восстановительные работы.

Информируется, что графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса сегодня применяются с 00-00 до 23-59 во всех регионах нашей страны.

В то же время, в «Укрэнерго» рассказали, что вместо 2,5-4 очередей будут применяться 2-4 очереди одновременно.

Сообщается, при этом, что в результате неблагоприятных погодных условий есть обесточивание в 17 населенных пунктах Николаевской области.

Резюмируется, что подключение всех обесточенных потребителей ожидается до конца суток.

