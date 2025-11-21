В ООН сделали заявление по поводу обмена пленными между Украиной и Россией

И.о. главы отдела Европы, центральной Азии, Северной и Южной Америки департамента по политическим вопросам и вопросам миростроительства ООН Кайоко Гото сделала важное заявление. Оно касается обмена пленными между Украиной и Россией.

Было сказано: «Мы призываем Россию и Украину продолжать работу по обеспечению дальнейших обменов военнопленными, освобождению гражданских лиц, содержащихся под стражей, и возвращению украинских детей».

Добавляется: «В ООН принимают к сведению состоявшийся в четверг обмен останками погибших солдат между Россией и Украиной».

Ранее ВСУ в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе армии РФ.