Орбан сделал дерзкое заявление по поводу финансовой помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь едко комментирует Украину. Политик высказался по поводу того, что ЕС желает предоставить нашей стране финансовую помощь на 135 миллиардов евро.

Стоит напомнить, что накануне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо главам государств-членов с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027-е годы: выделить кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить от 0,16% до 0,27% их ВВП на не менее чем 45 миллиардов евро в год или же использовать активы России на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита.

На это венгерский лидер написал в социальной сети Х: «Эта астрономическая сумма не существует сегодня. Она просто не существует. Этот брюссельский фокус в очередной раз обернется совместным европейским займом, из-за которого будут обременены даже наши внуки».

Также политик уверяет, что для его страны нереально брать на себя обязательства в рамках данной инициативы, и пообещал незамедлительный ответ.

Ранее Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине.