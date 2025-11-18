Орбан сделал очередное скандальное заявление об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг призыв председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к дальнейшей финансовой поддержке Украины. Об этом политик написал в социальной сети X в понедельник, 17 ноября.

Орбан отметил, что получил письмо от фон дер Ляйен, в котором она просит государства ЕС помочь компенсировать бюджетный дефицит Украины.

«Удивительно. Тогда как стало очевидно, что военная мафия разворовывает деньги европейских налогоплательщиков, вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановить выплаты, председатель Комиссии предлагает отправить ещё больше средств», — заявил венгерский премьер.

По его словам, это «напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему ещё одну коробку водки».

«Венгрия не потеряла здравый смысл», — подчеркнул Орбан.

Напомним, Орбан заявил, что Украина никогда не сможет выиграть войну с Россией.