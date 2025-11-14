Вэнс заявил, что может пойти в президенты США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что может баллотироваться на пост главы государства после Дональда Трампа. По его словам, вопрос будет поднят после завершения промежуточных выборов в конгресс.

Политик сказал о своем выдвижении: «Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть промежуточные выборы, а после этого я поговорю с президентом США об этом».

В то же время, он отметил, что в выборах может участвовать и государственный секретарь Марко Рубио.

Говорится: «Если он когда-нибудь решит баллотироваться в президенты, ну что ж, разберемся с этим, когда придет время. Поэтому было бы нелепо с моей стороны говорить, что Марко – соперник. Нет, Марко – коллега».

