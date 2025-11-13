В Дании сделали важное заявление по поводу поддержки Украины

ЕС продолжит свою поддержку Украины во время войны. Об этом сказала министр экономики председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Дании Стефани Луз.

Она отметила: «По-прежнему очень важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку Украине. Конечно, Украине придется постоянно работать над реформами, укреплять, в том числе, борьбу с коррупцией».

Подчеркивается: «Не должно быть никаких сомнений в том, что Украина пользуется сильной европейской поддержкой».

