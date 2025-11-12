Орбан рассказал, что мешает встрече Трампа и Путина в Будапеште

Венгерский премьер Виктор Орбан убежден, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште все же состоится, но позже. Виктор Орбан заявил об этом в интервью венгерскому телеканалу ATV.

«Российско-американский саммит в Будапеште есть в повестке дня, хотя он и задерживается. То, что задерживается, все равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а чуть позже», — считает он.

Орбан сообщил, что мирные переговоры между РФ и Западом «застряли» на вопросе о территориях. В частности, по его словам, страна-агрессор якобы планирует сначала оккупировать всю Донецкую область, после чего перейти к мирным переговорам.

Кроме того, венгерский премьер вспомнил так называемые Стамбульские договоренности 2022 года. Он заявил, что «соглашение было близким к успеху», но его якобы «сорвали англосаксы».

Напомним, в Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа сейчас «не нужна».