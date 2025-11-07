Генсек ООН назвал «красную черту» для человечества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг, 6 ноября, призвал к срочным действиям для снижения глобальной температуры и удержания глобальной температуры ниже 1,5°C. Об этом он сказал на климатическом саммите COP30 в Белеме (Бразилия), сообщает пресс-служба ООН.

«Каждая доля градуса означает больше голода, перемещений населения и потерь, особенно для тех, кто наименее ответственен за это. Это может привести к необратимым изменениям в экосистемах, поставить миллиарды людей в невыносимые условия жизни и усилить угрозы миру и безопасности», — подчеркнул Гутерриш.

По его словам, неспособность сдержать глобальное потепление является «моральным поражением и смертельной небрежностью».

«После десятилетий отрицаний и промедлений наука теперь говорит нам, что временное превышение порога в 1,5 °C — начиная не позднее начала 2030-х годов — неизбежно» — отметил генсек ООН.

Он подчеркнул необходимость фундаментального изменения парадигмы, чтобы ограничить масштабы и продолжительность этого превышения и быстро его сократить. Ведь даже временное превышение вызовет гораздо большие разрушения и расходы для каждой страны.

В свою очередь глава Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло отметила, что выбросы парниковых газов сейчас находятся на самом высоком уровне за последние 800 000 лет.

«С января по август этого года средняя температура Земли была примерно на 1,42 °C выше доиндустриального уровня, а температура океанов также достигла рекордных значений, что наносит длительный ущерб морским экосистемам и экономике», — подчеркнула Сауло.

Гутерриш заявил, что порог в 1,5°C остается «красной линией для человечества», призвав к быстрому сокращению выбросов, ускоренному отказу от ископаемого топлива и усилению защиты лесов и океанов.

