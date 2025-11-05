Российским оккупантам поставили новый срок захвата Донецкой области, — СМИ

Донецкая область продолжит быть эпицентром боев в течение наступающей зимы. У российских оккупантов появился новый «дедлайн» [срок] на захват всей области — до конца февраля 2026 года, пишет «РБК-Украина».

Наибольшая угроза сейчас нависает над Покровском, где враг продолжает наступление, и Мирноградом. Оба населенных пункта находятся в так называемом «кармане». Логистика затруднена из-за продолжающихся ударов беспилотников на пути снабжения.

«Куда это зайдет — прогнозировать крайне сложно. Мы пока не пришли в точку, когда ситуацию не спасти. Однако мы близки к ней. Судьба Покровска будет решаться в следующие недели. И если мы потеряем Покровск, то и Мирноград мы будем вынуждены потерять фактически без боя», — заявил источник издания.

В результате потери этих городов, по его словам, проблема будет разрастаться на севере области. В частности, это касается усиления давления на Северск, Константиновку и Лиман, для продвижения в районе Краматорско-Константиновской агломерации. Также, как пишет СМИ, ожидаются новые попытки прорыва под Купянском.

Россия хочет достичь ощутимого результата уже к весне 2026 года.

Напомним, РФ модернизирует авиабомбы для ударов по Украине, системы Patriot могут не выдержать.