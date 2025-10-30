Tesla отзовет тысячи электропикапов Cybertruck – названа причина

У компании Илона Маска Tesla возникли новые проблемы. Производитель отзывает 6 197 электропикапов Cybertruck из-за проблем с креплением специальной световой панели для езды по бездорожью.

Об этом информирует Национальное управление безопасности движения на трассах США.

Также сообщили: «Tesla, Inc. отзывает некоторые автомобили Cybertruck 2024-го года выпуска, оснащенные специальной световой панелью для езды по бездорожью, установленными в сервисном центре».

Добавляется: «Возможно, в процессе крепления световой панели была выполнена неправильная грунтовка поверхности, что могло ослабить ее крепление или привести к отсоединению от лобового стекла».

В ведомстве говорят, что отсоединение световой панели во время движения представляет опасность для других автомобилей и может увеличить риск аварии.

Резюмируется, что Tesla бесплатно осмотрит световую панель и при необходимости установит дополнительное крепление или заменит ее.

