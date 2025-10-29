В НАТО подтвердили вывод войск США из Европы

НАТО и американская сторона находятся в тесном контакте по поводу позиций войск, сообщил в среду представитель Альянса после того, как Министерство обороны Румынии заявило, что союзников уведомили о планах США сократить количество войск на восточном фланге Европы, пишет Reuters.

«Корректировка численности войск США не является чем-то необычным», — отметил представитель НАТО, добавив: «Даже с этой корректировкой, численность американских войск в Европе остается больше, чем она была в течение многих лет».

В Альянсе подчеркнули, что НАТО и американские власти находятся в тесном контакте по общей позиции — чтобы обеспечить сохранение мощного потенциала НАТО для сдерживания и обороны.

