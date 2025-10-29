Ученые доказали, что творчество замедляет биологическое старение мозга

Международная группа экспертов выявила важную пользу от занятий творчеством. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что такая деятельность (будь то танцы, музыки или даже видеоигры) замедляет биологическое старение мозга, и чем активнее человек занимается искусством или другим видом креативной деятельности, тем моложе выглядит его мозг по данным искусственного интеллекта.

В ходе опыта специалисты использовали технологию так называемых мозговых часов, то есть моделей машинного обучения, которые определяют возраст мозга по его активности.

Указывается, что если мозг выглядит моложе хронологического возраста, значит, его функции сохраняются лучше, чем обычно для данного этапа жизни.

Ученые оценили данные почти 1,4 тысяч человек: профессиональных танцоров, музыкантов, художников, геймеров, а также людей без творческого опыта. Происходило это в разных странах от Аргентины до Польши.

Отмечается, что активность мозга добровольцев измеряли с помощью магнитоэнцефалографии и электроэнцефалографии, фиксируя работу нервных сетей в реальном времени. После этого данные обрабатывались искусственным интеллектом, чтобы определить биологический возраст мозга.

В итоге было установлено, что у танцоров танго мозг выглядел на 7 лет моложе реального возраста, у музыкантов и художников – на 5-6 лет, у геймеров – примерно на 4 года.

Подчеркивается, что даже короткие тренировки дали эффект: после 30 часов обучения стратегической видеоигре StarCraft II у новичков зафиксировали омоложение мозга на 2-3 года.

Говориться: «Независимо от того, чем человек занимался, творческая активность улучшала связь между ключевыми областями мозга, отвечающими за внимание и обучение. Эти участки обычно стареют первыми, но творчество помогает сохранять их гибкость и эффективность».

Были также использованы биофизические компьютерные модели, которые дали возможность понять, почему творчество оказывает такой эффект, которое, как показали расчеты, делает коммуникацию между нейронами более экономной и устойчивой, будто словно расширяет и укрепляет пути между городами внутри мозга.

Резюмируется: «Наше исследование показывает, что искусство – это не только культурное явление, но и биологический путь к здоровью мозга. Если физическая активность укрепляет тело, то творчество укрепляет нейронные связи и когнитивную гибкость».

