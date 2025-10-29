Украинцам рассказали, какой будет погода в последние дни октября

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в последние дни октября. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в четверг, 30 октября, на большей части территории нашей страны будет сухо, лишь на крайнем западе днем пройдут небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, ночью в Карпатах, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 2-7, днем 11-16 тепла, на юге Украины до плюс 18, в Карпатах ночью около 0, днем 4-9 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер южный, 7-12 м/с. Ночью плюс 3-5, днем 13-15 тепла.

Также информируется, что в пятницу, 31 октября, ночью в западных, северных, а днем на востоке и северо-востоке страны ожидаются небольшие дожди. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных, днем и северных областей местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 5-10, днем 11-16 тепла, на севере плюс 9-14, на юге 15-20 тепла, в Карпатах ночью от 0 до плюс 2, днем 2-7 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет небольшой дождь, а днем будет без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 6-8, днем 10-12 тепла.

