В Карпатах идет снег и держится мороз

Настоящая зима установилась в Карпатах. На горе Поп Иван идет снег (намело до 80 сантиметров) и держится мороз минус 3 градуса.

Как говорят в ГСЧС, тут сохраняется облачная погода, из-за чего видимость на вершине ограничена 30 метрами.

Добавляется, что фиксируется ветер юго-западный 15-17 м/с.

При этом спасатели просят украинцев быть осторожными, планируя выход в горы, так как условия тут сложные и требуют полной готовности.

Подчеркивается: «Обязательно установите мобильное приложение «Порятунок у горах».

