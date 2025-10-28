Гейтс сделал интересное заявление по поводу Китая

Американский миллиардер сделал громкое заявление по поводу Китая. Основатель корпорации Microsoft утверждает, что тот проводит огромную работу в области термоядерного.

Он отметил: «Их работа в области термоядерного синтеза и деления ядер весьма впечатляет».

Добавляется: «Страна инвестирует в термоядерный синтез в два раза больше, чем весь остальной мир вместе взятый».

Предприниматель говорит, что Китай все больше бросает вызов США и другим странам в гонке за создание следующего поколения ядерных реакторов на фоне необходимости найти новые источники энергии для удовлетворения растущего спроса на центры обработки данных.

Ранее Гейтс пообещал раздать почти все свое состояние.