Генсек ООН сделал резкое заявление по поводу проблем климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал важное заявление. Оно касается проблем климата.

Он отметил: «Человечество потерпело неудачу и должно признать, что людям не удалось избежать превышения температуры в пределах 1,5 градуса Цельсия в ближайшие несколько лет».

Добавляется: «Совершенно необходимо изменить курс, чтобы обеспечить как можно более короткие и малоинтенсивные выбросы, чтобы избежать критических ситуаций».

Резюмируется: «Мы не хотим, чтобы Амазония превратилась в саванну. Но это реальный риск, если мы не изменим курс и не сократим выбросы как можно скорее».

