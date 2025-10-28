В ближайшие дни в Карпатах ожидается опасная погода

Синоптики предупреждают об опасной погоде в Карпатах в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в тут во вторник-четверг, 28-30 октября, ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

Эксперты небесной канцелярии акцентируют внимание: «Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта».

Добавляется, что в связи с опасными метеорологическими явлениями в соответствующих регионах объявлен І уровень опасности (желтый).

