Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Ученые придумали новый способ борьбы с облысением

Ученые придумали новый способ борьбы с облысением

Агата Кловская
28.10.25 05:14
77
Ученые придумали новый способ борьбы с облысением

Группа экспертов из Тайваня придумала новый способ борьбы с облысением. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что жирные кислоты способны пробудить спящие волосяные фолликулы и запустить рост волос.

Поясняется, что жирные кислоты представляют собой такой себе строительный материал клеток и источник энергии, который содержится в составе жиров.

Было выявлено, что при легком раздражении кожи жировые клетки начинают расщеплять запасы жира и выделяют мононенасыщенные жирные кислоты, главным образом олеиновую. Данные вещества поглощаются стволовыми клетками волосяных фолликулов – клетками, из которых формируются новые ткани, – и активируют их.

Специалисты рассказали, что в этот момент включаются митохондрии, то есть крошечные структуры внутри клеток, отвечающие за выработку энергии.

Добавляется, что усиление их работы запускает сигналы, которые побуждают фолликулы снова расти.

Ученые провели опыты на мышах. Простое нанесение жирных кислот на кожу привело к появлению новых волос уже через десять-двадцать дней. Когда же ученые блокировали процесс расщепления жиров, рост прекращался, что подтвердило ключевую роль этого механизма.

Уверяется, что данное открытие является примером метаболического общения между жировыми и стволовыми клетками: обмен веществ между ними запускает естественную регенерацию тканей.

Ожидается, что новый механизм может стать основой для создания нового поколения безопасных средств против облысения, которые не влияют на работу гормонов.

Ранее японцы назвали продукты против седины.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

Комментарии

Статьи

22.10.25 10:01

Финал эпохи Геннадия Труханова в Одессе

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?
25.10.25 11:11

Космический объект 31/ATLAS угрожает человечеству?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.10.25 23:55

В ближайшие дни в Карпатах ожидается опасная погода

27.10.25 16:48

Фьюри рассказал, планирует ли возобновить карьеру боксера

27.10.25 16:26

Американцы объяснили, почему полезно поменьше сидеть

27.10.25 16:09

Ученые впервые заглянули в ядро атома

27.10.25 15:30

Европе грозит новый ледниковый период

27.10.25 15:30

В космосе обнаружен загадочный газ

27.10.25 15:22

Врач поведала об опасности низкокалорийных диет

27.10.25 15:02

У берегов США зафиксировали кое-что очень странное

27.10.25 14:27

Трамп неожиданно высказался о возможном третьем президентском сроке

27.10.25 14:25

В МО рассказали, как будет работать автоматическое продление отсрочки

27.10.25 09:51

Путин меняет тактику в войне против Украины, — The Economist

27.10.25 09:16

«Укрэнерго» сократило объемы отключений света на 27 октября

25.10.25 11:04

Зимнее время 2025: переводим стрелки на час назад

24.10.25 10:31

Кабмин утвердил стоимость электроэнергии для украинцев

24.10.25 09:41

«Укрэнерго» сообщило о графиках отключения электроэнергии на 24 октября

23.10.25 16:44

В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света

23.10.25 09:41

Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций против России

23.10.25 09:34

Стало известно, как в Киеве будут отключать свет 23 октября

22.10.25 13:15

Рада приняла бюджет-2026 в первом чтении

21.10.25 16:35

Японцы объяснили, в чем польза газированной воды

23.10.25 15:03

Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях

23.10.25 10:43

Трамп рассказал, почему отменил встречу с Путиным

23.10.25 14:04

Ученые рассказали, чем же так полезно молоко с шоколадом

21.10.25 16:26

Озвучен странный предвестник преждевременной смерти

23.10.25 16:16

В Украине появится новый вид парковочных мест

22.10.25 05:08

Житель Новой Зеландии умер жуткой смертью… из-за банки пива

21.10.25 23:03

Трамп сделал сенсационное заявление по поводу завершения войны в Украине

21.10.25 11:19

В «Укрэнерго» рассказали, когда включат отопление по всей Украине

24.10.25 15:22

В Киевской области мужчина устроил кровавую поножовщину

Фото и Видео
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На Тернопольщине задержали военнослужащих, которые пытали людей и отбирали имущество
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
На трассе под Киевом автомобиль сбил лося
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
Появилось видео, как приводнился и взорвался Starship
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В небе над Индонезией сгорел крупный метеорит
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Французский спецназ захватил танкер «теневого флота» РФ, причастный к запуску дронов, — СМИ
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Появилось видео, как в Ботсване слон напал на туристов
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
Полиция Нью-Йорка задержала Эрдогана
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
У Макрона произошел неприятный инцидент с американской полицией
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
В Тернополе пьяный сотрудник ТЦК убегал от полиции и совершил несколько ДТП
fraza.com
Новости блогосферы
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса
13.07.25 20:04

Об убийстве российскими агентами полковника СБУ Ивана Воронича
04.07.25 20:47

Почему Европа, США, Россия и Китай заинтересованы в продолжении войны в Украине?
28.06.25 19:15

Иногда кажется, будто Конституцию Украины отменили вообще

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди