Ученые придумали новый способ борьбы с облысением

Группа экспертов из Тайваня придумала новый способ борьбы с облысением. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что жирные кислоты способны пробудить спящие волосяные фолликулы и запустить рост волос.

Поясняется, что жирные кислоты представляют собой такой себе строительный материал клеток и источник энергии, который содержится в составе жиров.

Было выявлено, что при легком раздражении кожи жировые клетки начинают расщеплять запасы жира и выделяют мононенасыщенные жирные кислоты, главным образом олеиновую. Данные вещества поглощаются стволовыми клетками волосяных фолликулов – клетками, из которых формируются новые ткани, – и активируют их.

Специалисты рассказали, что в этот момент включаются митохондрии, то есть крошечные структуры внутри клеток, отвечающие за выработку энергии.

Добавляется, что усиление их работы запускает сигналы, которые побуждают фолликулы снова расти.

Ученые провели опыты на мышах. Простое нанесение жирных кислот на кожу привело к появлению новых волос уже через десять-двадцать дней. Когда же ученые блокировали процесс расщепления жиров, рост прекращался, что подтвердило ключевую роль этого механизма.

Уверяется, что данное открытие является примером метаболического общения между жировыми и стволовыми клетками: обмен веществ между ними запускает естественную регенерацию тканей.

Ожидается, что новый механизм может стать основой для создания нового поколения безопасных средств против облысения, которые не влияют на работу гормонов.

