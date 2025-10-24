В Кремле высказались по поводу возможной встречи Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали отмену встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он сказал: «Во-первых, точных сроков проведения саммита никто не называл. И о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было очень сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей».

Добавляется: «Ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин, они об этом говорили, не хотят терять время зря. И они не хотят собираться только ради самой встречи. Для того чтобы их встреча стала результативной, нужно, чтобы на уровне, как определили главы государств, министра иностранных дел России и госсекретаря США, была проделана работа».

Ранее Путин пригрозил «ответом» на удары Tomahawk.