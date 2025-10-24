В Киевской области мужчина устроил кровавую поножовщину

В Киевской области произошло кровавое ЧП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что вечером среды, 22 октября, возле железнодорожной станции в Буче 29-летний мужчина, воспользовался темнотой и отсутствием людей, напал на 16-летнюю девушку и нанес ей ножевые ранения в шею и спину. Пострадавшую своевременно госпитализировали, ее жизни сейчас ничего не угрожает.

Позже, находясь уже в Ирпене, во время ссоры он ударил ножом в спину 49-летнего мужчину, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Полиция уже задержала злоумышленника и поместила его в изолятор временного содержания. Ему объявлено подозрение в покушении на умышленное убийство и умышленное тяжкое телесное повреждение.

