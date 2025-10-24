Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сделал громкое заявление. Дипломат ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пекин не хочет победы нашей страны в войне против России.

Было сказано: «Свою позицию по украинскому кризису Китай всегда определял в соответствии с сутью самого вопроса, и прилагал усилия для прекращения огня, выступал за примирение и содействовал проведению переговоров».

Подчеркивается: «Международное сообщество является свидетелем усилий Китая. Мы будем продолжать твердо стоять на стороне диалога и мира, а также играть конструктивную роль в снижении напряженности и продвижении политического урегулирования кризиса».

Ранее Зеленский сказал, что Китай не заинтересован в победе Украины.