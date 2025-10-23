Все разделы

Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях

Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях

Агата Кловская
23.10.25 15:03
281
Синоптики предупредили украинцев о сложных погодных условиях

В Украине ухудшатся погодные условия. Об этом говорят синоптики.

Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в пятницу, 24 октября, днем на Правобережье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с, на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь (I уровень опасности, желтый).

Добавляется, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.

Ранее мы писали, что Карпаты продолжает эпично заносить снегом.

Тэги: общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

fraza.com
