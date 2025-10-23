В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света

Для уменьшения графиков отключений электроэнергии в Украине и их дальнейшей отмены необходимо восстановление оборудования и введение дополнительных мощностей. Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.
Вследствие повреждения объектов генерации, линий и сетей, в системе упало напряжение, что привело к необходимости введения аварийных графиков отключений.
Затем их изменили на графики почасовых отключений, чтобы украинцам было проще прогнозировать свой день.
«Как только будет восстанавливаться оборудование, вводиться дополнительные мощности и будут позволять сети, конечно, графики будут уменьшаться и отменяться по регионам», — отметила она.
Гринчук подчеркнула, что сейчас сложно оценить, сколько времени на это понадобится, из-за существенных повреждений энергосистемы Украины.
Напомним, электричество отключают в дюжине областей Украины.