В Минэнерго ответили, когда в Украине будут отменены графики отключений света

Для уменьшения графиков отключений электроэнергии в Украине и их дальнейшей отмены необходимо восстановление оборудования и введение дополнительных мощностей. Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

Вследствие повреждения объектов генерации, линий и сетей, в системе упало напряжение, что привело к необходимости введения аварийных графиков отключений.

Затем их изменили на графики почасовых отключений, чтобы украинцам было проще прогнозировать свой день.

«Как только будет восстанавливаться оборудование, вводиться дополнительные мощности и будут позволять сети, конечно, графики будут уменьшаться и отменяться по регионам», — отметила она.

Гринчук подчеркнула, что сейчас сложно оценить, сколько времени на это понадобится, из-за существенных повреждений энергосистемы Украины.

Напомним, электричество отключают в дюжине областей Украины.